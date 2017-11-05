15:28 | Футбол — РФПЛ

Маркелов: 2 гола и 2 желтых карточки в матче с "Амкаром"


Полузащитник "Анжи" Иван Маркелов получил вторую желтую карточку и был удален с поля в матче 16-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:1). В первой половине встречи хавбек отметился дублем.

На 63-й минуте игры игрок гостей в жестком подкате сыграл против Саида Эззатоллахи, за что получил от Владимира Москалева второе предупреждение.

Трансляция матча "Амкар" - "Анжи"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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