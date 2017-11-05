Маркелов: 2 гола и 2 желтых карточки в матче с "Амкаром"

Полузащитник "Анжи" Иван Маркелов получил вторую желтую карточку и был удален с поля в матче 16-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:1). В первой половине встречи хавбек отметился дублем.

На 63-й минуте игры игрок гостей в жестком подкате сыграл против Саида Эззатоллахи, за что получил от Владимира Москалева второе предупреждение.

63` Маркелов получает вторую желтую карточку и удаляется с поля #АмкарАнжи – ФК "Анжи" (@fc_anji) 5 ноября 2017 г.

63' Горят страсти на поле! Вторая карточка Маркелову за жёсткий фол!! В меньшинстве Анжи!! #АмкарАнжи – FC Amkar (@fc_amkar) 5 ноября 2017 г.

Трансляция матча "Амкар" - "Анжи"