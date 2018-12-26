Мария Погребняк прибавила три килограмма на отдыхе. Что скажете?

Супруга нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария в своем Инстаграме поделилась новой фотографией. На ней она запечатлена в купальнике во время отдыха.

- плюс 3 кг я набрала уже за отдых. И все ушло в мои щеки. Теперь в дверь входят щеки, а потом вся Маша, - иронично прокомментировала это фото Мария.

Пользователи оценили фотографию девушки:

- Мария, ну что у тебя такой комплекс с этими щеками? Ты такая милая, и они тебя делают еще миловиднее и молодят. Я обожаю твое лицо, - написала vika_1005.

- У вас очень миловидное сейчас личико, - такой комментарий оставила ol.esia7872.

- Нет, ну надо быть такой красивой! - написала nadezhdasid95.

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