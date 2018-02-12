Мария Погребняк - об уходе мужа из "Динамо": "Правдивое интервью - в "СЭ"

Жена бывшего нападающего московского "Динамо" Павла Погребняка Мария Погребняк в Инстаграме поделилась иллюстрацией к интервью мужа на страницах "СЭ" об уходе из московского клуба. Форвард выступил с резкой критикой в адрес боссов бело-голубых, ответив на заявление генерального директора команды Евгения Муравьева.

"Правдивое интервью моего мужа читайте в "СЭ", - написала Погребняк.

Напомним, Погребняк выступал за "Динамо" с 2015 по 2017 год. В сезоне-2017/18 он принял участие в четырех матчах в турнире молодежных команд, забив 3 мяча. За основной состав бело-голубых он сыграл 24 минуты во встрече с "Тосно", получив желтую карточку и не отметившись результативными действиями.

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