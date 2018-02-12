Мария Погребняк - об уходе мужа из "Динамо": "Правдивое интервью - в "СЭ"

Жена бывшего нападающего московского "Динамо" Павла Погребняка Мария Погребняк в Инстаграме поделилась иллюстрацией к интервью мужа на страницах "СЭ" об уходе из московского клуба. Форвард выступил с резкой критикой в адрес боссов бело-голубых, ответив на заявление генерального директора команды Евгения Муравьева.
"Правдивое интервью моего мужа читайте в "СЭ", - написала Погребняк.
Напомним, Погребняк выступал за "Динамо" с 2015 по 2017 год. В сезоне-2017/18 он принял участие в четырех матчах в турнире молодежных команд, забив 3 мяча. За основной состав бело-голубых он сыграл 24 минуты во встрече с "Тосно", получив желтую карточку и не отметившись результативными действиями.
Павел Погребняк: "Динамо" устроило кампанию по моей дискредитации" //
Евгений Муравьев: "Зарплата Сапеты больше, чем у Погребняка" //
Александр Зотов: "Зачем "Динамо" это сделало? Погребняк выиграет дело"
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:56
Ботаникум
Одно слово "пОга" - вместо мозгов "нОга"!!!
20:53
Нефилим
Гоооооосподи, ну и страшилище у него жена...... Я всегда думал что футболисты с их баблом могут выбрать себе в жены красивую девушку...
19:14
Shast1983.83
Вот и губастая утка с мозгом как у курицы подтянулась, прям ждали ее комментарий как манну небесную.
18:51
bond1951
хорошо получать ничего не делая ...... до поры до времени...........
18:44
ksv77
Трудно дискредитировать человека 3 года не играющего в футбол.
18:38
баламошка
Мало у нас здесь что ли уважаемых экспертов-баламошек?!) Зачем ещё блондинок всяких спрашивать?!
18:36
Доктор_Хряк
Когда женщина садится за руль, я предпочитаю лететь на самолёте ))) (С) моё
18:27
Хома Сапиенс
Выбрал бы в своё время жену поумнее, может до сих пор играл бы на высоком уровне. А так... закрутила нелегка. Потом жинка на развод подаст и все деньги отсудит. Будет Паша кислы щщы бутсой хлебать и мыкаться, чтоб хоть детишков кто дал потренировать за хлебца кусок. Но никому он не будет нужен, простофилюшка. Ибо неча клубы менять как перчатки...
18:17