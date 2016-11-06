Мариу Фернандес: "Жулиану сейчас - самый сильный бразилец в чемпионате России"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Амкара" отметил, что встреча обещает быть непростой, поскольку соперник надежно действует в обороне. Также он выразил мнение, что хавбек "Зенита" Жулиану является сильнейшим футболистом из Бразилии в российской премьер-лиге на данный момент.

– Бразильцы всегда хорошо проявляли себя в России, а в нынешнем сезоне они действительно на первых ролях, – цитирует официальный сайт ЦСКА Фернандеса.

– Рискнете назвать самого сильного из них?

– Если только на данный момент, чтобы никого не обидеть (улыбается). Поскольку Жулиану из "Зенита" много забивает и вызывается в национальную сборную, сейчас самый сильный – он.

– В чем сила нынешнего "Амкара"? Можете ли выделить кого-то персонально?

– Я знаю, что "Амкар" хорошо идет в чемпионате, забить этой команде нынче очень тяжело, она способна контратаковать. У нас с ними матчи всегда складываются непросто, мы не раз плохо играли на выезде, вот и в прошлом сезоне проиграли там. У соперников выделю прежде всего оборону, вратаря, но вообще это как раз тот случай, когда клуб силен своим коллективом, командным духом. Громких имен нет, но ребята выходят бороться друг за друга, и обыграть их крайне тяжело. Впрочем, нам сейчас до этого дела нет. Свои ошибки на данном этапе сезона мы уже сделали, запас прочности, когда можно было где-то оступиться без риска потерять свои позиции, уже иссяк. Нужно побеждать в каждом матче независимо от того, силен соперник или слаб.