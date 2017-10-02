Мариу Фернандес: "Я никогда в жизни не перейду в "Спартак"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес сообщил, что никогда в жизни не перешел бы в "Спартак". По его словам, армейцы слишком многое сделали для него.

– Предложение от "Спартака"? Не было такого, – цитирует Фернандеса "Российская газета". – Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в "Спартак".

ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде.

Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в "Спартак".