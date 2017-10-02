Мариу Фернандес: "Я никогда в жизни не перейду в "Спартак"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес сообщил, что никогда в жизни не перешел бы в "Спартак". По его словам, армейцы слишком многое сделали для него.
– Предложение от "Спартака"? Не было такого, – цитирует Фернандеса "Российская газета". – Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в "Спартак".
ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде.
Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в "Спартак".
Дополнительная информация
https://rg.ru/2017/10/01/mario-fernandes-v-rossii-chuvstvuiu-sebia-kak-doma.html
джо
А что Спартак его звал ? Мог бы,с таким же успехом сказать,в Барсу или Реал не перейду
19:18
behemothus hippo
Что ж ты ржешь, мой конь ретивый?
19:15
diskmen
Будем надеятся ,что твои слова -правда.Финансовое положение у ЦСКА -просто ахтунг.
19:05
shpasic
да и Глушаков тоже говорил, что ненавидит Спартак, а теперь "с детства за Спартак".
19:00
enTe
а потом найдется уже не тетрадка, а запись в дневнике: кричал спартак-печинё!
19:00
Roma_Totti
Когда то легенда по имени Дзюбиньо тоже говорил что никогда не перейдет в Зенит.
18:56