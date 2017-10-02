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18:51 | Футбол — РФПЛ

Мариу Фернандес: "Я никогда в жизни не перейду в "Спартак"

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес сообщил, что никогда в жизни не перешел бы в "Спартак". По его словам, армейцы слишком многое сделали для него.

– Предложение от "Спартака"? Не было такого, – цитирует Фернандеса "Российская газета". – Вообще никаких шансов, что я когда-нибудь перейду в "Спартак".

ЦСКА столько для меня сделал, здесь все для меня родное. Я бесконечно благодарен руководству, болельщикам, партнерам по команде.

Так и напишите: я никогда в жизни не перейду в "Спартак".

Дополнительная информация

https://rg.ru/2017/10/01/mario-fernandes-v-rossii-chuvstvuiu-sebia-kak-doma.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (7)
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джо

А что Спартак его звал ? Мог бы,с таким же успехом сказать,в Барсу или Реал не перейду

19:18

behemothus hippo

Что ж ты ржешь, мой конь ретивый?

19:15

diskmen

Будем надеятся ,что твои слова -правда.Финансовое положение у ЦСКА -просто ахтунг.

19:05

shpasic

да и Глушаков тоже говорил, что ненавидит Спартак, а теперь "с детства за Спартак".

19:00

enTe

а потом найдется уже не тетрадка, а запись в дневнике: кричал спартак-печинё!

19:00

Roma_Totti

Когда то легенда по имени Дзюбиньо тоже говорил что никогда не перейдет в Зенит.

18:56