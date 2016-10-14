23:08 14 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мариу Фернандес: "Я не интересуюсь слухами по поводу Еременко"

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Евгений ГИНЕР.Евгений Гинер: "Еременко? У нас есть вопросы к УЕФА, а у УЕФА - к нам"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес не хочет знать о причинах отстранения от футбола своего партнера по команде Романа Еременко. По словам бразильца, получившего российский паспорт, в составе армейцев отличный подбор игроков, но финского хавбека команде не хватает.

– Роман отличный футболист, мы все знаем, что он нам помогает, но сейчас он не может играть, – приводит "Р-Спорт" слова Фернандеса. – Но и те, кто сейчас на поле, играют хорошо. В ЦСКА подбор футболистов великолепный, но, конечно, Романа не хватает. Но я не интересуюсь слухами, почему это произошло. Мне это не интересно, я не хочу даже об этом ничего знать.

Футбольная ассоциация Финляндии (SPL) на прошлой неделе опубликовала информацию о том, что по решению дисциплинарного комитета УЕФА Еременко отстранен от футбола на 30 дней. В воскресенье MTV Sport сообщило, допинг-тест футболиста, сданный после сентябрьского матча Лиги чемпионов, дал положительный результат.

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