Мариу Фернандес: "Я не интересуюсь слухами по поводу Еременко"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес не хочет знать о причинах отстранения от футбола своего партнера по команде Романа Еременко. По словам бразильца, получившего российский паспорт, в составе армейцев отличный подбор игроков, но финского хавбека команде не хватает.

– Роман отличный футболист, мы все знаем, что он нам помогает, но сейчас он не может играть, – приводит "Р-Спорт" слова Фернандеса. – Но и те, кто сейчас на поле, играют хорошо. В ЦСКА подбор футболистов великолепный, но, конечно, Романа не хватает. Но я не интересуюсь слухами, почему это произошло. Мне это не интересно, я не хочу даже об этом ничего знать.

Футбольная ассоциация Финляндии (SPL) на прошлой неделе опубликовала информацию о том, что по решению дисциплинарного комитета УЕФА Еременко отстранен от футбола на 30 дней. В воскресенье MTV Sport сообщило, допинг-тест футболиста, сданный после сентябрьского матча Лиги чемпионов, дал положительный результат.