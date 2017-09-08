Мариу Фернандес впервые после операции сыграет без маски

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес выйдет на матч 9-го тура чемпионата России с "Амкаром" без маски, информирует пресс-служба армейцев. Футболист сыграет без нее впервые после операции, которая была сделана в июне.

Напомним, что встреча "Амкар" – ЦСКА состоится сегодня, начало игры – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.