Мариу Фернандес вошел в десятку лучших ассистентов ЦСКА

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес сделал голевую передачу на Федора Чалова в матче 11-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0) и поднялся на десятое место в списке армейских ассистентов. Игрок сборной России лишь по числу проведенных матчей уступает Сейду Думбья. Каждый из них помог отличиться партнерам по 28 раз. Рекордсмен красно-синих Алан Дзагоев отметился 91-м результативным пасом в премьер-лиге, отдав мяч под точный удар Николе Влашичу​. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие ассистенты ЦСКА в чемпионатах России