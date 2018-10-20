Мариу Фернандес вошел в десятку лучших ассистентов ЦСКА

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес сделал голевую передачу на Федора Чалова в матче 11-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0) и поднялся на десятое место в списке армейских ассистентов. Игрок сборной России лишь по числу проведенных матчей уступает Сейду Думбья. Каждый из них помог отличиться партнерам по 28 раз. Рекордсмен красно-синих Алан Дзагоев отметился 91-м результативным пасом в премьер-лиге, отдав мяч под точный удар Николе Влашичу. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие ассистенты ЦСКА в чемпионатах России
|Игрок
|Годы
|Матчи
|Передачи
|Алан Дзагоев
|2008-н.в.
|235
|91
|Ролан Гусев
|2002-2007
|143
|45
|Вагнер Лав
|2004-2013
|169
|38
|Юрий Жирков
|2004-2009
|139
|36
|Сергей Семак
|1994-2004
|282
|35
|Даниэл Карвалью
|2004-2009
|85
|33
|Дмитрий Хомуха
|1997-2000
|116
|31
|Зоран Тошич
|2010-2017
|182
|29
|Сейду Думбья
|2010-2015
|108
|28
|Мариу Фернандес
|2012-н.в.
|162
|28
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