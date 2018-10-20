00:51 | Футбол — РПЛ

Мариу Фернандес вошел в десятку лучших ассистентов ЦСКА

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес сделал голевую передачу на Федора Чалова в матче 11-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0) и поднялся на десятое место в списке армейских ассистентов. Игрок сборной России лишь по числу проведенных матчей уступает Сейду Думбья. Каждый из них помог отличиться партнерам по 28 раз. Рекордсмен красно-синих Алан Дзагоев отметился 91-м результативным пасом в премьер-лиге, отдав мяч под точный удар Николе Влашичу​. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие ассистенты ЦСКА в чемпионатах России

Игрок Годы Матчи Передачи
Алан Дзагоев 2008-н.в. 235 91
Ролан Гусев 2002-2007 143 45
Вагнер Лав 2004-2013 169 38
Юрий Жирков 2004-2009 139 36
Сергей Семак 1994-2004 282 35
Даниэл Карвалью 2004-2009 85 33
Дмитрий Хомуха 1997-2000 116 31
Зоран Тошич 2010-2017 182 29
Сейду Думбья 2010-2015 108 28
Мариу Фернандес 2012-н.в. 162 28
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