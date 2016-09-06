16:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мариу Фернандес вернулся в общую группу ЦСКА

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Сегодня игроки ЦСКА провели очередное занятие на своей базе в Ватутинках, информирует официальный сайт красно-синих. К работе в общей группе присоединился защитник Мариу Фернандес, который получил повреждение в матче с "Томью".

В ближайшие дни к подготовке к матчу 6-го тура премьер-лиги с "Тереком" (10 сентября) приступят и футболисты, выступавшие за свои национальные команды. В полном составе команда должна собраться 8 сентября.

Напомним, что встреча против "Терека" станет первой для ЦСКА на своем стадионе.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-vernulsja-v-obshchuju-gruppu/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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