Мариу Фернандес вернулся в общую группу ЦСКА

Сегодня игроки ЦСКА провели очередное занятие на своей базе в Ватутинках, информирует официальный сайт красно-синих. К работе в общей группе присоединился защитник Мариу Фернандес, который получил повреждение в матче с "Томью".

В ближайшие дни к подготовке к матчу 6-го тура премьер-лиги с "Тереком" (10 сентября) приступят и футболисты, выступавшие за свои национальные команды. В полном составе команда должна собраться 8 сентября.

Напомним, что встреча против "Терека" станет первой для ЦСКА на своем стадионе.