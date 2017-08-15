Мариу Фернандес: "В матче со "Спартаком" все были заведены до предела"

Зщаитник ЦСКА Мариу Фернандес в интервью "Известиям" отметил, что команда показала свой характер, когда смогла не опустить рук после пропущенного гола от "Спартака" (2:1) в матче 6-го тура чемпионата России. По его словам, дерби получилось жестким из-за того, что все были заведены до предела.

– Как ЦСКА удалось одержать столь важную победу над своим самым непримиримым соперником?

– Очень приятно, что нам удалось победить — для ЦСКА было крайне важно выиграть этот матч. В начале второго тайма "Спартак" забил гол, но мы не расслабились и не опустили рук. Армейцы показали всем, что мы — сильная команда и смогли изменить ход матча в самой концовке встречи.

– Вам не показалось, что матч со "Спартаком" получился довольно жестким в силовом плане?

– Да, так и было. Но ведь это дерби. В таких встречах это нормально, ведь для каждой из команд важна только победа, поэтому все очень эмоциональны, заведены до предела.

– В концовке матча ситуация едва не вышла из-под контроля, когда произошла стычка игроков обеих команд. Защитник "Спартака" Георгий Джикия набросился на Понтуса Вернблума, но судья дал футболисту красно-белых лишь желтую карточку. По вашему, это справедливо?

– Судья решил так интерпретировать этот момент. Давать красную или желтую карточку, решает только арбитр.