Мариу Фернандес успешно перенес операцию

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес 27 мая был успешно прооперирован в одной из клиник Сан-Паулу, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что операцию проводил Жозе Давантел, считающийся лучшим в Бразилии специалистом по вопросам, связанным с повреждениями носа.

Операция прошла успешно, и уже в воскресенье вечером Мариу могут отпустить из клиники домой, где он продолжит восстанавливаться. О сроках восстановления станет известно позднее.

Ранее стало известно, что футболист, попавший в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций-2017, пропустит турнир из-за повреждения.

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