17:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мариу Фернандес успешно перенес операцию

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес 27 мая был успешно прооперирован в одной из клиник Сан-Паулу, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что операцию проводил Жозе Давантел, считающийся лучшим в Бразилии специалистом по вопросам, связанным с повреждениями носа.

Операция прошла успешно, и уже в воскресенье вечером Мариу могут отпустить из клиники домой, где он продолжит восстанавливаться. О сроках восстановления станет известно позднее.

Ранее стало известно, что футболист, попавший в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций-2017, пропустит турнир из-за повреждения.

Почему Фернандес улетел в Бразилию? Колонка Казакова

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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aug081266

Ну и чего тут Спартак-экспресс недавно верещал,что Фернандес наплевал на сборную,на Кубок Конфедераций!?Вспоминали,шмыгал он носом или нет до этого!!!Человек поехал лечить производственную травму.И операцию эту,скорее всего,оплатил Гинер а никак не РФС.И сделали эту операцию тогда когда это было удобнее для ЦСКА.а не кому-то еще.Все логично и естественно.А Марио Фернандес за сборную еще сыграет...

18:09

foreverCSKAforever

Здоровья, Марио!

17:41