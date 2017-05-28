Мариу Фернандес успешно перенес операцию

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес 27 мая был успешно прооперирован в одной из клиник Сан-Паулу, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что операцию проводил Жозе Давантел, считающийся лучшим в Бразилии специалистом по вопросам, связанным с повреждениями носа.
Операция прошла успешно, и уже в воскресенье вечером Мариу могут отпустить из клиники домой, где он продолжит восстанавливаться. О сроках восстановления станет известно позднее.
Ранее стало известно, что футболист, попавший в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций-2017, пропустит турнир из-за повреждения.
Почему Фернандес улетел в Бразилию? Колонка Казакова
Марио Фернандес успешно перенёс операцию, связанную с травмой носа https://t.co/dTbTGlJdL3 #ЦСКА pic.twitter.com/4MIpAdXgFO– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 28 мая 2017 г.
aug081266
Ну и чего тут Спартак-экспресс недавно верещал,что Фернандес наплевал на сборную,на Кубок Конфедераций!?Вспоминали,шмыгал он носом или нет до этого!!!Человек поехал лечить производственную травму.И операцию эту,скорее всего,оплатил Гинер а никак не РФС.И сделали эту операцию тогда когда это было удобнее для ЦСКА.а не кому-то еще.Все логично и естественно.А Марио Фернандес за сборную еще сыграет...
18:09
foreverCSKAforever
Здоровья, Марио!
17:41