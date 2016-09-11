Мариу Фернандес: "Теперь у ЦСКА есть дом, и это только начало"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес остался доволен новым стадионом клуба. "Арена ЦСКА" накануне приняла первый матч – игру 6-го тура чемпионата России, в которой армейцы разгромили "Терек" (3:0).

– Свершилось! Мы так долго этого ждали, наши желания наконец-то воплотились в реальность, – цитирует официальный сайт ЦСКА Фернандеса. – Великолепный стадион, прекрасная атмосфера. Мы добились победы, что вдвойне приятно. ЦСКА обрел свой новый дом, все прошло великолепно.

– Вы приняли участие в первом голе. Вспомните этот эпизод.

– Все поучаствовали в том эпизоде. Мы забили замечательный гол. Мне всего лишь надо было переправить мяч после великолепного паса от Дзагоева. Это мы ежедневно тренируем, доводим до автоматизма.

– Игроки ЦСКА перед матчем говорили между собой о том, что будет, когда соберутся полные трибуны?

– Чудесное ощущение, когда стадион полностью заполняется и болельщики тебя гонят вперед с первой до последней минуты! Ты чувствуешь их дыхание, поддержку. Это непередаваемое ощущение радости. Хочется играть, это стимулирует намного сильнее. Теперь у нас есть дом, и это было начало. Мы надеемся, что болельщики будут с нами на каждом матче, будут гнать нас вперед. Их поддержку и значимость для нас сложно переоценить.