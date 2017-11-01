Мариу Фернандес: "Стычка с Манчини? Вообще ничего не понял из того, что он говорил"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес назвал игровым эпизодом стычку с главным тренером "Зенита" Роберто Манчини во время матча 14-го тура чемпионата России, который завершился со счетом 0:0. Также игрок обороны армейцев допустил, что итальянский наставник сине-бело-голубых не понял сказанного ему.

– Что случилось у меня с Роберто Манчини по ходу первого тайма матча с "Зенитом"? Сначала был игровой эпизод, я сделал подкат и сыграл в мяч. Судья не определил нарушения правил, но боковой поднял флаг, мол, был фол, – цитирует Bobsoccer Фернандеса. – Я пошел к лайнсмену протестовать, это увидел Манчини и набросился на меня. Мы повздорили. Честно говоря, я вообще ничего не понял из того, что он говорил. Подозреваю, что и тренер "Зенита" не понял моих слов. В целом, повторю, это игровой эпизод. Вы же знаете, что в жизни я спокойный человек.

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