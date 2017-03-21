Мариу Фернандес: "Спартак" впереди, но наша цель – опередить их"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что его функции с приходом на пост главного тренера Виктора Гончаренко не изменились. По его словам, армейцы могут обогнать "Спартак" и стать чемпионами России.

– Мы знали этого тренера, поэтому, в целом, продолжаем в том же духе, я бы не сказал, что многое изменилось, – цитирует ТАСС Фернандеса. - Он очень способствует развитию клуба, помогает все нам, игрокам. Да, мы теперь играем в три центральных защитника, но мои функции на поле не изменились. У нас все спокойно.

Наши шансы (на чемпионство) – хорошие. Да, "Спартак" впереди, но наша цель – опередить их.