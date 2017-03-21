20:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мариу Фернандес: "Спартак" впереди, но наша цель – опередить их"

0
0
0
0

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что его функции с приходом на пост главного тренера Виктора Гончаренко не изменились. По его словам, армейцы могут обогнать "Спартак" и стать чемпионами России.

Мы знали этого тренера, поэтому, в целом, продолжаем в том же духе, я бы не сказал, что многое изменилось, – цитирует ТАСС Фернандеса. - Он очень способствует развитию клуба, помогает все нам, игрокам. Да, мы теперь играем в три центральных защитника, но мои функции на поле не изменились. У нас все спокойно.

Наши шансы (на чемпионство) – хорошие. Да, "Спартак" впереди, но наша цель – опередить их.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4113807

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...