Мариу Фернандес: "Спартак" не стоит сбрасывать со счетов. Все-таки действующий чемпион"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, "Зенит"что для армецев очень важно попасть в тройку. По его словам, "Зенит" выглядит явным фаворитом в борьбе за чемпионство.

– Сколько команд претендует на чемпионство в этом сезоне? Их много, - цитирует Фернадеса "Российская газета". - "Зенит", "Краснодар", "Локомотив", мы. "Спартак" тоже не стоит сбрасывать со счетов. Они чуть отстали, но к ним надо с уважением относиться. Все-таки это действующий чемпион.

– Но пока явным фаворитом выглядит "Зенит".

– Согласен. У них сильная команда, они укрепились летом. Но ЦСКА может с ними бороться. За последние пять лет мы трижды выиграли чемпионат. Мы хотим вернуть себе титул. При этом если по ходу сезона мы поймем, что потеряли всякие шансы на чемпионство, тогда начнем думать о попадании в тройку. Для нас очень важно попасть в Лигу чемпионов.

– ЦСКА единственный клуб премьер-лиги, никого не купивший прошлым летом. Это сказывается на результатах?

– Сложно сказать. Мы никого не взяли, но у нас есть молодежь. Они прогрессируют, им нужен опыт. И они его получают. Мы ценим тех, кто у нас есть. Можно, конечно, делать как "Зенит", который летом купил группу сильных аргентинцев. Кстати, они все топовые футболисты. Но и мы сильны. И это ни у кого сомнений не вызывает.