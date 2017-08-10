01:10 | Футбол — РФПЛ

Мариу Фернандес: "Спартак" - главный соперник ЦСКА, победить его особенно важно"

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что армейцы в матче 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" хотят реабилитироваться за поражение в конце прошлого чемпионата. Поединок состоится 12 августа на стадионе ЦСКА.

- Мы надеемся выиграть. Мы проиграли им важный матч в конце прошлого чемпионата, - приводит "Р-Спорт" слова Фернандеса. - Конечно, для нас особенно принципиально ответить победой на то поражение. "Зенит", "Локомотив", "Спартак" - это большие клубы. Против них тяжело играть, и это особенные матчи. "Спартак" - наш главный соперник, победить его особенно важно. Знаю, какую радость победа над "Спартаком" приносит нашим болельщикам. 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170810/1124053835.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 6-й тур. ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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konarwasya

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