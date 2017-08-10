Мариу Фернандес: "Спартак" - главный соперник ЦСКА, победить его особенно важно"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что армейцы в матче 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" хотят реабилитироваться за поражение в конце прошлого чемпионата. Поединок состоится 12 августа на стадионе ЦСКА.

- Мы надеемся выиграть. Мы проиграли им важный матч в конце прошлого чемпионата, - приводит "Р-Спорт" слова Фернандеса. - Конечно, для нас особенно принципиально ответить победой на то поражение. "Зенит", "Локомотив", "Спартак" - это большие клубы. Против них тяжело играть, и это особенные матчи. "Спартак" - наш главный соперник, победить его особенно важно. Знаю, какую радость победа над "Спартаком" приносит нашим болельщикам.