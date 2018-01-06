01:45 | Футбол — РФПЛ

Мариу Фернандес сделал из Витинью "елочку"

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ЦСКА продолжает публиковать в своих соцсетях забавные новогодние ролики. В очередном защитник Мариу Фернандес включает и выключает огни на гирлянде, которая обмотана вокруг форварда Витинью. Это видео было частью ролика с пожеланиями, опубликованном армейцами 31 декабря.

Напомним, перед Новым годом оба бразильца стали героями другого ролика. Витинью загадал желание попасть в сборную, после чего Фернандес показал партнеру российский паспорт.

 

Шёл пятый день нового года...🎄😄 #мыЦСКА #новыйгод2018

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Янв 5, 2018 at 10:48 PST

 

🎉🎉🎄🎉🎉 #мыЦСКА #новыйгод2018

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Янв 3, 2018 at 6:54 PST

Пожелание дня. Витинью хочет в сборную - Фернандес показал, как туда попасть //
Самое заветное желание Гончаренко - купить нападающего. Станет ли Гинер Дедом Морозом? //
Дзагоев и Мариу Фернандес поздравили болельщиков сборной с Новым годом

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tribunal Z

А я думал Витиньо бабой резиновой побыл, а не ёлочкой

17:16