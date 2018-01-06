Мариу Фернандес сделал из Витинью "елочку"

ЦСКА продолжает публиковать в своих соцсетях забавные новогодние ролики. В очередном защитник Мариу Фернандес включает и выключает огни на гирлянде, которая обмотана вокруг форварда Витинью. Это видео было частью ролика с пожеланиями, опубликованном армейцами 31 декабря.

Напомним, перед Новым годом оба бразильца стали героями другого ролика. Витинью загадал желание попасть в сборную, после чего Фернандес показал партнеру российский паспорт.