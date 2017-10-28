Мариу Фернандес работает по индивидуальной программе

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче 14-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). Как сообщает пресс-служба армейцев, футболист занимается по индивидуальной программе.

Сегодня врач Шагабутдин Керимов рассказал о том, что решение об участии защитника в матче Лиги чемпионов против "Базеля" будет принято позже. В текущем сезоне Фернандес принял участие в 21 матче во всех турнирах. Он остался в запасе команды на встречу 15-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (0:1).

Матч 4-го тура группового этапа ЦСКА - "Базель" пройдет 31 октября. Начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.