Мариу Фернандес пройдет медобследование 5 марта

ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что защитник команды Мариу Фернандес пройдет медобследование завтра, 5 марта. По итогам осмотра станут известны сроки восстановления игрока обороны от травмы, полученной накануне в матче 21-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0).
Ближайший матч армейцы проведут 8 марта - соперником команды Виктора Гончаренко по первой игре 1/8 финала Лиги Европы будет "Лион".
БЕЗ-защитный ад Черчесова. Сборная России теряет оборону
Защитник #ЦСКА Марио Фернандес, получивший повреждение в матче #ЦСКАурал, завтра пройдёт медобследование, после которого определятся сроки восстановления игрока pic.twitter.com/7HiASlHkd1– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 марта 2018 г.
Kanidzha
Хоть бы асё обошлось легким испугом! Марио ты так нам нужен!!!!
15:31