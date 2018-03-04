15:22 | Футбол — РФПЛ

Мариу Фернандес пройдет медобследование 5 марта

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ЦСКА в своем Твиттере сообщил, что защитник команды Мариу Фернандес пройдет медобследование завтра, 5 марта. По итогам осмотра станут известны сроки восстановления игрока обороны от травмы, полученной накануне в матче 21-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0).

Ближайший матч армейцы проведут 8 марта - соперником команды Виктора Гончаренко по первой игре 1/8 финала Лиги Европы будет "Лион".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kanidzha

Хоть бы асё обошлось легким испугом! Марио ты так нам нужен!!!!

15:31

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