Мариу Фернандес провел 200-й матч за ЦСКА

Матч 29-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" стал 150-м в национальных первенствах и 200-м в общей сложности для защитника ЦСКА Мариу Фернандеса, сообщает пресс-служба армейцев. Для Бибраса Натхо эта игра также стала юбилейной, 100-й.

Сама встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу красно-синих. Команда Виктора Гончаренко во второй раз в этом сезоне одержала победу со счетом 6:0 (ранее она разгромила "Тосно", забив шесть безответных мячей).

Форвард ЦСКА Федор Чалов оформил классический хет-трик, забив все три мяча в первом тайме. Ранее это удавалось в чемпионатах России только двум армейцам: Вагнеру Лав (2008 год, "Спартак" - ЦСКА - 1:5) и Зорану Тошичу (2013 год, ЦСКА - "Краснодар" - 5:1).

Кроме того, ЦСКА во второй раз в истории завершил первый тайм матча, забив пять безответных мячей. Ранее команда добивалась такого показателя во встрече с "Мордовией" (2016 год, 7:1).

По числу домашних побед со счетом 6:0 ЦСКА обошел "Спартак". В активе армейцев 4 таких разгрома, у занимающих вторую строчку красно-белых на один меньше.

Вратарь "Арсенала" Игорь Обухов стал первым вратарем в истории чемпионатов России, пропустившим шесть мячей в первой игре на высшем уровне.

Для Ахмеда Мусы дубль в ворота "Арсенала" стал восьмым за время выступлений в чемпионатах России. В трех случаях матчи заканчивались со счетом 6:0. Единственный матч со счетом 6:0, в котором не участвовавл нигерийский форвард, состоялся в декабре 2017 года - тогда армейцы разгромили "Тосно".

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, сыграв против "Арсенала" на ноль, стал недосягаем для преследователей по числу "сухарей" в этом розыгрыше чемпионата России. В его активе 15 матчей без пропущенных мячей.

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