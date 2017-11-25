Мариу Фернандес прилетел с ЦСКА в Казань

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес внесен в заявку команды на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина". Ранее на официальном сайте армейцев был опубликован список футболистов, которые вылетели в Казань, и в котором игрока сборной России не было.
Позже пресс-служба ЦСКА сообщила, что Фернандес прилетел с командой в Казань и внесен в заявку.
Полностью состав выглядит следующим образом:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Мариу Фернандес.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов.
Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Напомним, матч "Рубин" – ЦСКА пройдет завтра, 26 ноября. Начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Мы в Казани! Список игроков, прилетевших на #РубинЦСКА ➡️ https://t.co/8g74KmPULI– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 25 ноября 2017 г.
Марио с нами 👍 pic.twitter.com/na9mk5vjE4
Тень Мастера
День икс для молодёжи в Манчестере. Минус А. Березуцкий, Миланов, Жора, Понтус, Натхо.
18:09
Kanidzha
Провокаторы блин))))
18:02