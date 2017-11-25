Мариу Фернандес прилетел с ЦСКА в Казань

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес внесен в заявку команды на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина". Ранее на официальном сайте армейцев был опубликован список футболистов, которые вылетели в Казань, и в котором игрока сборной России не было.

Позже пресс-служба ЦСКА сообщила, что Фернандес прилетел с командой в Казань и внесен в заявку.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.



Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Мариу Фернандес.



Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов.



Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Напомним, матч "Рубин" – ЦСКА пройдет завтра, 26 ноября. Начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.