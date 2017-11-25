17:55 | Футбол — РФПЛ

Мариу Фернандес прилетел с ЦСКА в Казань

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес внесен в заявку команды на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина". Ранее на официальном сайте армейцев был опубликован список футболистов, которые вылетели в Казань, и в котором игрока сборной России не было.

Позже пресс-служба ЦСКА сообщила, что Фернандес прилетел с командой в Казань и внесен в заявку.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Мариу Фернандес.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Напомним, матч "Рубин" – ЦСКА пройдет завтра, 26 ноября. Начало – в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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