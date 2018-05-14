Мариу Фернандес: "Позади 47 игр — ЦСКА поставил мощную победную точку"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес подвел итоги чемпионата России-2017/18, который армейцы завершили на втором месте. В последнем туре РФПЛ красно-синие обыграли "Анжи" (2:1), а "Спартак" проиграл "Динамо" (0:1).

– Это был очень хороший матч, который завершился великолепной победой, – приводит пресс-служба ЦСКА слова футболиста. – Позади 47 игр. Мы поставили мощную победную точку, заняв второе место и добыв прямую путевку в Лигу чемпионов.

– Команда действовала здорово, но соперник упирался. За счет чего удалось сломить сопротивление?

– Соперник был очень непростым, у них свои задачи, они боролись за выживание. Мы знали, что игра будет трудной. Но все же склонили чашу весов в свою пользу. Все играли на пределе возможностей, во многом благодаря поддержке болельщиков, которые нас заводили и гнали вперёд. Витиньо забил великолепный гол и принёс долгожданную победу.

– Перед началом матча с "Анжи" тебе вручили футболку в честь 200-го матча за ПФК ЦСКА. Можешь назвать самые памятные из них?

– 200 игр – это большое достижение. Наиболее всего врезались в память две игры – чемпионские матчи с "Локомотивом" и "Рубином".

– Болельщики после матча скандировали имена всех наших футболистов, а игроки их поблагодарили. Можешь сказать еще несколько фраз для нашего 12 игрока?

– Хотел бы попросить их всегда заполнять трибуны, гнать нас вперед. Они передают нам энергию, мы её чувствуем и играем для них. Продолжайте в том же духе!