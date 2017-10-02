Мариу Фернандес ответил, сколько еще будут играть Игнашевич и братья Березуцкие

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что не представляет команду без защитником Сергея Игнашевича и братьев Березуцких. По его словам, они играют огромную роль.

– До тех пор, пока сами не захотят закончить. Они постоянно следят за собой, тренируются даже больше, чем другие. Братья и Игнашевич играют огромную роль в раздевалке. Если честно, не представляю себе ЦСКА без них, – цитирует Фернандеса "Российская газета".