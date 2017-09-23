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19:36 | Футбол — РФПЛ

Мариу Фернандес: "Надеюсь, смогу сыграть против "Манчестер Юнайтед"


Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал о своем состоянии после сотрясения мозга, которое он получил в первом тайме матча 11-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0). Игроку армейцев пришлось покинуть поле на носилках.

– Надеюсь, смогу сыграть против "МЮ". Сейчас еду в больницу по поводу головы. Удар получился очень сильным. Так что надо провериться. Было ли ошибкой играть без маски? Нет, конечно. Маска защищает нос, а не висок", – цитирует Фернандеса "Чемпионат".

Матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" пройдет в среду, 27 сентября и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Дополнительная информация

https://www.championat.com/football/news-2908962-m-fernandes-udar-poluchilsja-silnym-no-nadejus-chto-smogu-sygrat-protiv-mju.html

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