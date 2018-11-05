Мариу Фернандес может сыграть с "Ромой", Абель Эрнандес пропустит матч

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес избежал травмы в матче 13-го тура чемпионата России против "Динамо" (0:0), информирует bobsoccer.ru. Игрок получил болезненный удар в область колена во втором тайме, однако он готовится ко встрече Лиги чемпионов с "Ромой".

Нападающий Абель Эрнандес, сыгравший в субботу с бело-голубыми после долгого перерыва, встречу в "Лужниках" пропустит. Напомним, что для уругвайского форварда игра с "Динамо" была первой с середины сентября.

Встреча ЦСКА – “Рома” состоится в среду, 7 ноября, и начнется в 20.55 по московскому времени.