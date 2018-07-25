Мариу Фернандес: "Моя физподготовка на очень высоком уровне"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в интервью клубному телевидению подчеркнул, что чувствует себя очень хорошо. Игрок присоединился к армейцам 22 июля.

- Да, физически, чувствую себя очень хорошо, - сказал Фернандес. - Все десять дней отпуска в Бразилии я постоянно тренировался, совершал пробежки. Устал только от перелета, он был утомительным. Но в целом моя физподготовка на очень высоком уровне.



"Локомотив" - ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)