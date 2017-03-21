Мариу Фернандес: "Мне нравится Красная площадь и очень интересен хоккей"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал об отличиях между Россией и Бразилией. 26-летний бразилец отметил, что ему нравится Красная площадь и интересен хоккей.

– И русские, и бразильцы улыбаются, – приводит ТАСС слова Мариу Фернандеса. – Конечно, есть в Бразилии самба, карнавал, много музыки, почти все танцуют, но особых различий в атмосфере в сборных я не могу выделить.

Само собой, различия в климате, здесь холоднее. Плюс мне очень нравится Красная площадь и очень интересен хоккей. Я видел одну игру вживую и еще несколько смотрел по телевизору.