19:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мариу Фернандес: "Мне нравится Красная площадь и очень интересен хоккей"

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал об отличиях между Россией и Бразилией. 26-летний бразилец отметил, что ему нравится Красная площадь и интересен хоккей.

– И русские, и бразильцы улыбаются, – приводит ТАСС слова Мариу Фернандеса. – Конечно, есть в Бразилии самба, карнавал, много музыки, почти все танцуют, но особых различий в атмосфере в сборных я не могу выделить.

Само собой, различия в климате, здесь холоднее. Плюс мне очень нравится Красная площадь и очень интересен хоккей. Я видел одну игру вживую и еще несколько смотрел по телевизору.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4113722

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