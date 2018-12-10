Мариу Фернандес: "Маска затрудняет дыхание, а когда надеваешь шлем, забываешь через секунду"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал о своей самоотверженной манере игры. 7 ноября в игре Лиги чемпионов с "Ромой" (1:2) он столкнулся с Александром Коларовым и покинул поле на носилках.

- По-другому играть невозможно - по крайней мере, для меня, - цитирует Bobsoccer Фернандеса. - Я все время, когда выхожу на поле, не имею права щадить себя и никогда этого делать не буду. Не стану отсиживаться, прятаться, иначе просто не умею. Ты выходишь и должен дать стопроцентный результат, на пределе своих возможностей. Я всегда так играл и буду играть. В той ситуации я просто пошел в подкат, и произошел несчастный случай - колено Коларова ударило по голове. Но по-другому играть нельзя, я всегда буду действовать в похожей манере.

- В маске не очень комфортно играть?

- В этот раз не маска, а шлем. В шлеме принципиально по-другому играется. Маска осложняет все действия на поле - мешает играть, затрудняет дыхание. Когда надеваешь шлем, забываешь об этом через секунду. Он, напротив, придает уверенности.

- В Мадриде будете играть в шлеме?

- Безусловно. Наш тренер сказал, что даже не выпустит меня на поле, если я откажусь его надеть (Смеется). Это мера предосторожности. Наверное, игра на "Сантьяго Бернабеу" станет последней в этом шлеме - следующий матч мы проведём уже в будущем году.