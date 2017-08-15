Мариу Фернандес: "Конечно, Витинью может стать новым Вагнером Лав для ЦСКА"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в интервью "Известиям" отметил, что нападающий Витинью полностью отдает себя играм за армейцев. По его словам, у игрока большие перспективы и есть возможность стать новым Вагнером Лав для столичной команды.

– У ЦСКА не такая широкая скамейка, зато в нынешнем сезоне серьезно прибавили игроки команды, которые ранее были в тени. В частности, речь идет о вашем соотечественнике — Витинью. Согласны с этим?

– Витиньо — отличный молодой игрок, у которого огромный потенциал. Он делает все для команды, полностью отдает себя клубу. Его гол "Спартаку" получился отличным, а самое главное — очень важным. Болельщики, тренерский штаб и руководство ЦСКА очень довольны Витинью.

– Как думаете, Витиньо может стать для ЦСКА новым Вагнером Лав, который на данный момент является лучшим бомбардиром клуба в российской истории?

– Конечно. Почему нет? Витинью еще молод, и у него большие перспективы. Надеюсь увидеть его в составе сборной Бразилии на чемпионате мира в России в 2018 году. Ему это по силам.