Мариу Фернандес: "Для ЦСКА очень важно не просто не проиграть, а одержать победу над "Зенитом"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес незадолго до матча 28-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что армейцам необходимо добиться победы. По его словам, это очень важно с точки зрения борьбы за места на вершине таблицы.

- Игра будет очень сложная. Это важный матч, - цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА. - Обе команды борются за самые высокие позиции в чемпионате. Для нас очень важно не просто не проиграть, а одержать победу. Это необходимо с точки зрения борьбы за места на вершине таблицы.

Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало – в 16.30 по московскому времени). "СЭ" проведет текстовую трансляцию.