Мариу Фернандес: "Для ЦСКА очень важно не просто не проиграть, а одержать победу над "Зенитом"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес незадолго до матча 28-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что армейцам необходимо добиться победы. По его словам, это очень важно с точки зрения борьбы за места на вершине таблицы.
- Игра будет очень сложная. Это важный матч, - цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА. - Обе команды борются за самые высокие позиции в чемпионате. Для нас очень важно не просто не проиграть, а одержать победу. Это необходимо с точки зрения борьбы за места на вершине таблицы.
Матч "Зенит" – ЦСКА состоится сегодня, 29 апреля, в Санкт-Петербурге (начало – в 16.30 по московскому времени). "СЭ" проведет текстовую трансляцию.
#Matchday! После победы над Краснодаром – ещё одна встреча с прямым конкурентом за места в топ-3– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 29 апреля 2018 г.
⚽️ #ЗенитЦСКА
🏆 #РФПЛ
🕘 16:30 мск
🏟 Санкт-Петербург
📺 #МатчТВ pic.twitter.com/2XFPI1OkMv
PitersS
Ну, конечно-важно не просто жить, а жить хорошо! Устами футболиста глаголит истина..
11:53