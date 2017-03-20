Мариу Фернандес: "ЦСКА всегда боролся за чемпионство, этот год - не исключение"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что команде пришлось непросто в матче 20-го тура чемпионата России против "Терека" (1:0). Единственный мяч забил в первом тайме Алексей Ионов, Фернандес отметился голевой передачей.

– Соперник очень сильно играет у себя дома, они пользуются колоссальной поддержкой болельщиков, – цитирует официальный сайт ЦСКА Фернандеса. – Было крайне тяжело играть, но мы представляли, что так и будет. Всю неделю усиленно тренировались и готовились. Вся команда сыграла очень хорошо, особенно в обороне. Самое главное – что мы забили достаточно быстрый гол.

– Гол пришел после вашего прострела с фланга. Расскажите, как так получилось?

– Все это результат тренировочного процесса. Принял мяч, покатил Витинью, он мне его вернул. Я сделал прострел, который замкнули. Все поучаствовали в этом голевом эпизоде.

– Ни "Зенит", ни "Томь", ни "Терек" не смогли забить ЦСКА, сухая серия продолжается. С чем связываете это? Новая схема, тренировки, что-то еще?

– Это заслуга всех, начиная с нападающих. Мы еще со сборов хорошо играем в отборе, не даем пространства соперникам. Защитники и полузащитники выносят все мячи. Образовалась хорошая тенденция, надеюсь, будем придерживаться ее и дальше.

– Отставание от первого места сократилось до шести очков. Все только начинается?

– Надо работать, тренироваться в поте лица, чтобы в игре многое поменялось. Отставание сокращается, и мы хотим сократить его еще больше, тем более что впереди очная встреча. Мы всегда боролись за чемпионство, этот год – не исключение.