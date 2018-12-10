Мариу Фернандес: "ЦСКА поучаствует в гонке за чемпионство"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес отметил, что команда постарается побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Армейцы ушли на зимний перерыв на третьем месте, в трех очках от "Краснодара" и четырех - от "Зенита".

- Когда команда так серьезно обновляется, вполне естественно, что есть некоторые шероховатости, - цитирует Bobsoccer Фернандеса. - Есть взлеты, есть падения, пока не хватает стабильности - это вполне естественный процесс. Особенно для обновленной команды. Как я уже говорил, мы все работаем на пределе своих возможностей. Уверен, мы на правильном пути. В конце концов, игра выровняется, и команда будет более стабильна.

- Какие матчи в первой части сезона вы бы отметили особо?

- Думаю, можно выделить две игры. Во-первых, матч против "Реала" в Лиге чемпионов, а также 2:0 против "Зенита" в чемпионате России. Могу сказать, что мы играли против двух очень сильных соперников, но несмотря на их класс, наша команда провела эти два матча великолепно, показала превосходный футбол и заслуженно победила. Вот эти два матча я бы выделил, они, конечно, стоят особняком.

- Как вам результаты вчерашних матчей в чемпионате России?

- Не буду лукавить, для нас они очень хорошие. Конкуренты оступились. Как вы знаете, "Краснодар" сыграл вничью, "Зенит" проиграл. То есть мы смогли подтянуться к лидерам, очковый разрыв сократился существенно. Мы в борьбе и весной непременно поучаствуем в гонке за чемпионство. Понятно, что прежде всего надо следить за своей игрой, и при том, что свой матч мы выиграли, теперь очковая разница незначительная, что нам на руку.