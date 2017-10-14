Мариу Фернандес: "ЦСКА надо собрать все свои силы в матче против "Краснодара"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что предстоит сложная встреча. По его словам, отсутствие травмированных игроков не должно помешать армейцам показать свой футбол.

– В Краснодаре всегда тяжело играть, и сегодняшний матч не будет исключением, – цитирует пресс-служба ЦСКА Фернандеса. – Нам надо будет собрать все свои силы. У нас есть ряд травмированных игроков, но это не должно помешать. Те, кто выйдут на поле, должны показать свою лучшую игру, чтобы мы победили.

Напомним, матч "Краснодар" - ЦСКА пройдет сегодня, 14 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.