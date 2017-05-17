Мариу Фернандес: "ЦСКА должен продолжать доминировать"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес во флеш-интервью в эфире канала "Футбол 1" в перерыве матча 29-го тура чемпионата России с "Рубином" выразил удовлетворение игрой своей команды. После первого тайма счет во встрече не открыт – 0:0.

– Тяжело создаются моменты. Как оцените первый тайм?

– Вы правы, моменты тяжело создаются. Но нам нужно продолжать играть, искать, куда отдать последнюю передачу. Соперник очень глубоко обороняется. Но ЦСКА должен продолжать доминировать.

– Есть ощущение, что длинными передачами сегодня лучше не пользоваться.

– Нет, можно и длинные. Главное, не терять мяч, чтобы соперник не перешел в контратаку. Мне кажется, команда играет неплохо, нужно продолжать в том же ключе и создавать моменты.

Трансляция матча "Рубин" - ЦСКА