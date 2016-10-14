Мариу Фернандес: "Через год надеюсь заговорить по-русски"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес после домашнего матча 10-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0) сообщил, что через год надеется дать интервью на русском языке. По словам бразильца, получившего российское гражданство, он надеется овладеть русским языком как можно быстрее.

– Говорить по-русски мне еще сложно, но я каждый день беру уроки, стараюсь заниматься, – цитирует "Р-Спорт" Фернандеса. – Я хочу как можно быстрее овладеть русским языком. Надеюсь, что через год, может быть, сумею дать интервью по-русски, без переводчика.

В конце сентября исполком РФС разрешил присвоить бразильцу Мариу Фернандесу спортивное гражданство РФ, после чего защитник перестал считаться легионером. Получив российский паспорт, Фернандес на один день был вызван в сборную России для знакомства с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.