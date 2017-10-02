Мариу Фернандес: "Черчесов объяснил мне, как надо играть в сборной"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес, вызванный в сборную России для подготовки к контрольным матчам против Кореи и Ирана, отметил, что игра в национальной команде не сильно отличается от его действий в клубе.

- Жду их с нетерпением. Можно сказать, проведу первый матч за сборную. Да, я играл с "Динамо", но это была встреча с клубом, - цитирует Фернандеса "Российская газета". - А сейчас мы выйдем против тех, на кого можем попасть на чемпионате мира.

- У вас была индивидуальная беседа со Станиславом Черчесовым?

- Была, когда меня вызвали в сборную весной перед матчами с Кот-д’Ивуаром и Бельгией. Черчесов был большим футболистом, было интересно его послушать. Он объяснил мне, как надо играть в сборной.

- И как же?

- Все то же самое, что и в ЦСКА. Как и в клубе, в сборной схема с тремя центральными защитниками и мобильными флангами. Отличаются какие-то мелкие детали, но они незначительны. А так все похоже. Самое главное как в клубе, так и в сборной - это дисциплина. Не должно быть никаких поблажек. И это правильно.