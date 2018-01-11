Мариу Фернандес: "Был рад вновь увидеть всех, в том числе и тренера по физподготовке"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что он провел отпуск в кругу своей семьи. По его словам, он находился в Сан-Паулу.
– Мариу, как прошли ваши каникулы?
– Очень здорово, все свободное время я проводил с друзьями и семьей. Мне доставляет огромное удовольствие общаться с родителями, с близкими людьми, потому что я подолгу их не вижу. И эту возможность я использовал сполна. Даже никуда не ездил, жил у себя в Сан-Паулу, наслаждался каждым днем, набирался сил.
– Наверное, соскучились за это время по всем игрокам и тренерам? Точнее, по всем, кроме Паулино Гранеро (тренер по физподготовке – прим. "СЭ")?
– В жизни мы проводим гораздо больше времени рядом с партнерами по команде, с тренерами и другими коллегами по работе, чем со своими семьями. И, конечно же, начинаем скучать, когда общения с ними нет. Паулино, который нас гоняет по полю, тоже не исключение. Я очень рад был вновь всех встретить и обнять, и его – одним из первых.
– На пороге спортивного центра Кампоамора вы появились с двумя огромными чемоданами. Зная вашпрофессионализм, можно предположить, что как минимум в одном из них лежали гантели или какие-нибудь другие тренировочные снаряды…
– На самом деле я привез сюда только одну сумку. Нет, правда, это были чемоданы Витинью, я просто помогал их тащить. Вот он взял с собой какое-то немыслимое количество багажа. Но я действительно хорошо отдохнул, старался в отпуске поддерживать форму, поэтому сейчас чувствую себя прекрасно даже на фоне нагрузок.
– Сколько времени отводите, чтобы вернуть стопроцентные кондиции?
– Тренировки на зимнем этапе очень серьезные, а времени до первого официального матча в новом году не так много, по сути, только месяц. Думаю, примерно столько потребуется мне, да и всем остальным ребятам, чтобы набрать идеальную форму. Вторая часть сезона обещает быть непростой и интересной, и уже в феврале мы будем во всеоружии.
🇧🇷 Подкрепление из Бразилии прибыло! Несколько минут назад Марио Фернандес и @11vittinho приехали на сбор #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/oFi0rL5rwu– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 10 января 2018 г.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/mario-fernandes-byl-rad-vnov-uvidet-vsekh-v-tom-chisle-i-paulino-granero/
mikhon4eg
Зная вашпрофессионализм, можно предположить, что как минимум в одном из них лежали гантели или какие-нибудь другие тренировочные снаряды… Пробел забыли
19:50 11 января