Мариу Фернандес: "Был рад вновь увидеть всех, в том числе и тренера по физподготовке"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что он провел отпуск в кругу своей семьи. По его словам, он находился в Сан-Паулу.

– Мариу, как прошли ваши каникулы?

– Очень здорово, все свободное время я проводил с друзьями и семьей. Мне доставляет огромное удовольствие общаться с родителями, с близкими людьми, потому что я подолгу их не вижу. И эту возможность я использовал сполна. Даже никуда не ездил, жил у себя в Сан-Паулу, наслаждался каждым днем, набирался сил.

– Наверное, соскучились за это время по всем игрокам и тренерам? Точнее, по всем, кроме Паулино Гранеро (тренер по физподготовке – прим. "СЭ")?

– В жизни мы проводим гораздо больше времени рядом с партнерами по команде, с тренерами и другими коллегами по работе, чем со своими семьями. И, конечно же, начинаем скучать, когда общения с ними нет. Паулино, который нас гоняет по полю, тоже не исключение. Я очень рад был вновь всех встретить и обнять, и его – одним из первых.

– На пороге спортивного центра Кампоамора вы появились с двумя огромными чемоданами. Зная вашпрофессионализм, можно предположить, что как минимум в одном из них лежали гантели или какие-нибудь другие тренировочные снаряды…

– На самом деле я привез сюда только одну сумку. Нет, правда, это были чемоданы Витинью, я просто помогал их тащить. Вот он взял с собой какое-то немыслимое количество багажа. Но я действительно хорошо отдохнул, старался в отпуске поддерживать форму, поэтому сейчас чувствую себя прекрасно даже на фоне нагрузок.

– Сколько времени отводите, чтобы вернуть стопроцентные кондиции?

– Тренировки на зимнем этапе очень серьезные, а времени до первого официального матча в новом году не так много, по сути, только месяц. Думаю, примерно столько потребуется мне, да и всем остальным ребятам, чтобы набрать идеальную форму. Вторая часть сезона обещает быть непростой и интересной, и уже в феврале мы будем во всеоружии.