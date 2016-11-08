Мариу Фернандес: "Боль пока полностью не уходит"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес рассказал, что все еще испытывает болевые ощущения после травмы, полученной в игре с "Монако". Футболист выразил надежду на то, что сможет помочь своей команде в следующем официальном матче.

– Травму плечевого сустава получил еще в матче с "Монако", – цитирует Bobsoccer Фернандеса. – Неудачно приземлился на плечо, потом оно сильно болело. Со временем неприятные ощущения нарастали. Сейчас каждый день занимаюсь с физиотерапевтами на базе в Ватутинках. Боль, к сожалению, пока полностью не уходит. На время игры с "Амкаром" врачи постарались сделать все, чтобы я этой боли не ощущал, но уже после матча она снова начала возвращаться.

– Когда сможете вернуться к полноценной работе?

– Очень надеюсь, что приму участие в следующем официальном матче ЦСКА.