Мариу Фернандес: "Барселона" и "Челси" - великие клубы, но я счастлив в ЦСКА"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес заявил, что не намерен покидать Россию ради иностранных клубов. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны "Барселоны" и "Челси".

– Я ничего об этом не знаю, даже не в курсе, предложений мне точно никто не делал, – приводит ТАСС слова Мариу Фернандеса. – "Барселона" и "Челси" - великие клубы, но я счастлив играть в ЦСКА и в России. Я очень многим обязан ЦСКА, клуб очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать. Я очень благодарен тем, кто принял меня так радушно, я связываю свою жизнь с Россией.

Я уже достаточно долго живу в России, мне был оказан радушный прием, когда мне поступило предложение играть, я его принял. Я очень хорошо адаптировался, поэтому с радостью согласился принять российское гражданство.