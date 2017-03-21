19:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Мариу Фернандес: "Барселона" и "Челси" - великие клубы, но я счастлив в ЦСКА"

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Защитник ЦСКА Мариу Фернандес заявил, что не намерен покидать Россию ради иностранных клубов. Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны "Барселоны" и "Челси".

– Я ничего об этом не знаю, даже не в курсе, предложений мне точно никто не делал, – приводит ТАСС слова Мариу Фернандеса. – "Барселона" и "Челси" - великие клубы, но я счастлив играть в ЦСКА и в России. Я очень многим обязан ЦСКА, клуб очень много для меня сделал, у меня нет особого желания куда-то уезжать. Я очень благодарен тем, кто принял меня так радушно, я связываю свою жизнь с Россией.

Я уже достаточно долго живу в России, мне был оказан радушный прием, когда мне поступило предложение играть, я его принял. Я очень хорошо адаптировался, поэтому с радостью согласился принять российское гражданство.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4113722

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КОММЕНТАРИИ (3)
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alexeytlk

shpasic Болельщикам российских "подзаборных" команд, откуда большинство игроков или тренеров уходило со скандалом, не понять - что такое клубный патриотизм...

20:01

shpasic

конечно, ЦСКА - великий клуб, а Челси и Барса - так, подзаборные командочки!

19:31

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