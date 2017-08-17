Марио Пашалич: "Задача "Спартака" – защитить титул"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич отметил, что команда потерпела два обидных поражения в матчах против "Зенита" (1:5) и ЦСКА (1:2). По его словам, тягаться с петербуржцами будет трудно, так как они потратили на приобретения новых футболистов 80 миллионов евро.

- Я хорошо начал в "Спартаке", но мы потерпели поражение в двух важнейших матчах, - цитирует Vecernji List Пашалича. - Особенно обидным получилось поражение от ЦСКА. Мы вели 1:0, а затем в течение двух минут дважды пропустили.

"Спартак" выиграл чемпионат впервые за 16 лет. Нашей целью является защита титула. В худшем случае нам надо попасть в Лигу чемпионов. Будет нелегко, поскольку "Зенит" уже имеет преимущество в восемь очков. Они потратили 80 миллионов евро на футболистов, а "Спартак" усилился только мной.