Марио Пашалич: "Спартак" не зря называют российским "Реалом"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич отметил, что у него не было дилеммы, соглашаться ли на предложение красно-белых, когда узнал, что команда будет выступать в Лиге чемпионов. Он также добавил, что доволен тем, как прогрессирует его карьера.

Напомним, 22-летний хорват перешел в "Спартак" из "Челси" на правах аренды, срок которой истекает в конце текущего сезона.

– Монако" возвращается в старые добрые времена, когда там играли Анри и Пршо. "Милан" – это всегда "Милан", один из трех крупнейших клубов Европы, – приводит 24sata.hr слова Пашалича. – Однако "Спартак" не отстает, не зря его называют российским "Реалом". К этому еще и добавилась возможность играть в Лиге чемпионов, поэтому у меня не было дилеммы – принимать предложение клуба или нет. Я доволен, что моя карьера прогрессирует. Каждый год я делаю шаг вперед, но я не ожидал, что так часто будут меняться клубы, лиги и страны.

"Спартак" сегодня проведет первый матч в Лиге чемпионов против "Марибора". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.