Марио Пашалич: "Готов отыграть с "Арсеналом" все 90 минут"

Полузащитник "Спартака" Марио Пашалич во время пресс-конференции заявил, что готов отыграть весь матч против "Арсенала" в 5-м туре чемпионата России. Футболист отметил, что хочет помочь команде отстоять титул чемпиона страны.

– Насколько хороша ваша физическая форма, готовы в среду отыграть 90 минут?

– Да, я готов отыграть все 90 минут, – сказал Пашалич. – У меня была хорошая предсезонка с "Челси", больше месяца тренируюсь, набрал хорошую форму. Если потребуется, готов отыграть полные матчи и в будущем, если тренер сделает на меня ставку.

– Какие первые впечатления от российского футбола?

– Я ведь всего несколько дней здесь, чтобы оценить разницу в скоростях и сравнить чемпионат России с другими первенствами. В будущем такая возможность представится, отвечу на ваш вопрос точнее.

– Чувствовали большое и враждебное давление в Санкт-Петербурге? Насколько важная атмосфера и поддержка болельщиков для такого большого клуба, как "Спартак"?

– Я знаю, что такое поддержка болельщиков, ведь играл за "Хайдук", а в прошлом сезоне выступал в "Милане". Обожаю играть при заполненных трибунах. Но не чувствую давления, а наслаждаюсь такой атмосферой, как и мои партнеры.

– Какая мотивация может быть у человека в России, который играл в "Монако", "Милане" и принадлежит "Челси"?

– У меня есть желание помочь команде отстоять титул лучшей команды в России и как можно достойнее выступить в Лиге чемпионов. (Филипп ПАПЕНКОВ)