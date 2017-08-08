Марио Пашалич: "Дружба Конте и Карреры – не определяющий фактор в моем переходе в "Спартак"

Новичок "Спартака" полузащитник Марио Пашалич в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Арсенала" объяснил, чем обусловлен его переход в московский клуб. По его словам, дружба наставников "Челси" и "Спартака" не стала определяющим фактором, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Михаил ГОНЧАРОВ.

Напомним, что 22-летний хорват провел последние три года в аренде в разных клубах. Права на него принадлежат "Челси", который возглавляет Антонио Конте.

– Дружба Конте и Карреры – не определяющий фактор в моем переходе. Для меня главное помочь команде в Лиге чемпионов.