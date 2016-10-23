17:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Маринату Гильерме: "Во втором тайме матча с ЦСКА будет больше моментов"

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Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме в перерыве домашнего матча 11-го тура чемпионата России против ЦСКА в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что во втором тайме этой встречи должно быть больше моментов. После первой половины игры счет не открыт.

- Считаю, игра была достаточно равная в первом тайме, постараемся изменить некоторые моменты и победить, - подчеркнул Гильерме.

- Что именно нужно поменять?

- У нас достаточно много свободных зон в центре поля, надо их больше использовать. Думаю, во втором тайме будет больше моментов. Мы играем дома, должны больше рисковать, больше атаковать.

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