Маринату Гильерме: "В сборной я играю за всю страну"

Голкипер "Локомотива" и сборной России Маринату Гильерме заявил, что благодарен тренерскому штабу национальной команды за доверие.

- Сколько времени я нахожусь в России, у нас всегда внутри раздевалки есть рассказы об игре "на ноль". Хотя, на мой взгляд, лучше выиграть, чем сыграть 0:0. - сказал Гильерме в эфире канала "Матч ТВ". - Я давно мечтал сыграть в основном составе сборной и верил в это.

Я благодарю всю команду и тренерский штаб за то, что доверили мне сыграть два матча. Это был великолепный опыт для меня. Испытал чувство ответственности, ведь я играю за всю страну. Я плохо спал, когда узнал, что буду играть. Я должен доказать, что заслуживаю этого.

В текущем сезоне Гильерме провел два матча за сборную России в Лиге наций и не пропустил ни одного гола.

В составе "Локомотива" он принял участие в 14 встречах и пропустил 16 мячей.

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