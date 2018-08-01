Маринату Гильерме: "Ничья с "Уфой"? Не переживайте! У нас 29 игр!

Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме призвал болельщиков команды не переживать после поражения в Суперкубке от ЦСКА (0:1. - доп.время) и ничьи с "Уфой" (0:0) в первом туре Российской премьер лиги.

- Я вчера смотрел телевизор, - сказал бразилец. - Видел, что все переживают из-за нашего сезона. У нас еще 29 игр. Не переживайте. Мы сыграли вничью с "Уфой". Теперь у нас важный матч со "Спартаком". Но мы уверены в себе. (Ярослав СУСОВ)

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