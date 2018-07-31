Маринату Гильерме: "Локомотив" заслужил победу в матче с "Уфой"

Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме после ничьей с "Уфой" в матче 1-го тура чемпионата России (0:0) отметил, что красно-зеленые заслужили победу. Также он добавил, что судьи тоже люди, поэтому могут ошибаться, что и случилось при неверно незасчитанным голом Эдера.

– Если смотреть в общем, то для "Локомотива" это не потеря 2 очков, - цитирует пресс-служба клуба Гильерме. - Недавно была игра, поэтому игроки устали. 0:0 – хороший результат, так как играть в Уфе тяжело. Сегодня у меня в руках был магнит. Что касается пенальти, то мы стараемся изучать соперника. Я угадал правильно.

– Когда узнали, что гол Эдера был отменен неправильно?

– Сейчас, в раздевалке. Жалко, конечно, но я тоже понимаю, что судьям тоже непросто. Они могут ошибаться. Идем дальше. Это только начало. Сегодня мы заслужили победу. Ребята молодцы. Уверен, что со "Спартаком" дома будем играть спокойно и все будет нормально.