Маринату Гильерме: "Локомотив" заслужил победу в матче с "Енисеем"

Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме после победы над "Енисеем" в матче 12-го тура РПЛ (3:0) заявил, что эта встреча не была легкой.

- Сложная игра, особенно в начале второго тайма, когда "Енисей" сделал замены и стал более агрессивным, - цитирует Гильерме официальный сайт "Локомотива". - Ребята молодцы, дотерпели. Когда все видят счет 3:0, то думают, что матч был легким. Это не так. Думаю, мы заслужили победу.

После 12 туров "Локомотив" занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 21 очко.

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