Маринату Гильерме: "Если "Локомотив" хочет хотя бы попасть в Лигу Европы, нужно побеждать "Порту"

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме после победы над "Ростовом"​ в матче 11-го тура чемпионата России (2:1) отметил, что для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов красно-зеленым нужно обыгрывать "Порту". Встреча с португальской командой состоится 24 октября в Москве.

– Два поражения – не та ситуация, которую мы ждали, - цитирует пресс-служба клуба Гильерме. - "Порту" – хорошая и сильная команда, но если мы хотим выйти из группы или хотя бы попасть в Лигу Европы, нужно побеждать. У нас все для этого есть. Нужно верить в себя.