Маргасов в детстве болел за "Локомотив", а любимым игроком был Сычев

Защитник "Локомотива" Тимофей Маргасов признался, что с детства болел за железнодорожников. Игрок перешел в столичный клуб из "Крыльев Советов" этой зимой.

– В детстве за кого болели?

– Честное слово: за "Локомотив"! Всегда была большая симпатия к нему. Подтвердят ребята из моей детской академии. Когда мы "бились" за свой любимый клуб, у меня им был именно "Локо". Появился он сразу, как только начал футболом увлекаться. Семин был тогда главным тренером, помню отлично, как команда становилась чемпионом в 2004 году. Почти не пропускал матчей по телевизору, очень хорошо отложились в памяти эмоциональные дерби с ЦСКА, со "Спартаком", которые заканчивались победами и большим количеством забитых мячей – 3:2, 4:3.

– Кто был любимым игроком? Лоськов, Сычев?

– Скорее всего – Сычев. Я начинал карьеру на позиции "под нападающим", тоже много забивал. Но и Лоськов очень нравился. Вообще я больше за команду болел, а не за какого-то отдельного футболиста. Все были любимыми. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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